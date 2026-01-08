Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı

08.01.2026 12:27
Halep'te Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

(ANKARA) - Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyetinden yapılan açıklamada, Halep'teki gelişmelere ilişkin olarak Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sivil halkımıza, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) örgütüne ait tüm bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Halep Valiliği'nden yapılan duyuruda, Suriye Arap Ordusu ile koordinasyon içinde, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinden ayrılmak isteyen sakinlerin güvenliğini sağlamak amacıyla El-Avarid ve El-Zuhur insani yardım koridorlarının sabah 10.00 ile öğleden sonra 13.00 saatleri arasında yeniden açıldığı bildirildi.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise, Halep Valiliği tarafından açılan koridorlar üzerinden Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinden ayrılmak isteyen sivilleri hedef almamaları konusunda SDG örgütü uyarıldı.

Heyetten, Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, Halep'te Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sivil halkımıza, SDG örgütüne ait tüm bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Ordu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerindeki SDG örgütüne yönelik yoğun operasyonlara saat 13: 30'dan itibaren başlayacak" denildi.

Kaynak: ANKA

