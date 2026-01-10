Halep'te Temizlik Operasyonu Sona Yaklaşıyor

(ANKARA) - Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde mayınlar ve SDG unsurlarının kalıntılarının temizlenmesine yönelik yürütülen tarama operasyonlarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerden evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istenmektedir. Zira SDG ve terör örgütü PKK'ya mensup bazı unsurların hala bölgede gizlendiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde mayınlar ve SDG unsurlarının kalıntılarının temizlenmesine yönelik yürütülen tarama operasyonlarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Suriye ordusunun daha önce yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud sokaklarında onlarca mayını imha ettiğini, ancak bölgede tarama operasyonlarının sürdüğünü, taramanın tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin sağlanacağı belirtmişti. Ordu yetkilileri, operasyonlar kapsamında SDG'ye bağlı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, ağır ve orta çaplı silahların yanı sıra büyük miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiğini kaydetti.

Suriye ordusunun çatışmaların bittiği ve kontrolün ordu güçleri tarafından ele geçirildiğine ilişkin açıklamalara rağmen yerel muhabirler, bölgede çatışmaların devam ettiğini aktarıyor.