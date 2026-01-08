Halkevleri'ne Erişim Engeli - Son Dakika
Halkevleri'ne Erişim Engeli

08.01.2026 16:14
Halkevleri'nin 28 X hesabına, 'milli güvenlik' gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

(ANKARA) - Halkevleri Genel Merkezi, Halkevci Kadınlar, Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır ile çok sayıda şubeye ait toplam 28 X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.

Halkevleri'nden yapılan açıklamada, söz konusu erişim engellerine gerekçe olarak 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinin gösterildiği belirtildi. Bu kapsamda 28 hesabın, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla Türkiye'den erişime kapatılarak fiilen "görünmez" hale getirildiği ifade edildi.

Halkevleri, X platformu tarafından kendilerine iletilen bilgilendirme e-postalarında herhangi bir resmi yargı kararının tebliğ edilmediğine dikkati çekti. E-postalarda yalnızca, "Türkiye'nin yerel yasalarından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hesabınıza Türkiye'den erişim kısıtlanmıştır" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halkevleri ana hesabı dahil pek çok şube ve kişisel hesaplarımıza erişilemiyor. An itibariyle hesabım engellenmediği için bu gönderiyi paylaşabiliyorum. Teknik olarak sorun nedir bilmiyoruz, bir erişim engeli kararı da henüz yok. Ancak politik olarak bir sorun olduğunun elbette farkındayız. Bu basitçe bir erişim engeli değil, Saray'a karşı halkın sesini yükselten, hak mücadelelerini kavganın bayrağı ilan edenlerin sesini, eylemini engelleme çabasıdır. Kadın cinayetlerini, MESEMlerde katliamları, çocuk istismarını engellemeyenler, hesaplarımızı engelleme derdine düşmüş. Destansı bir başarı! Halk ile aramıza sanal barikatlar kuranlar iyi bilir ki sokakta aştığımız barikatları burada da aşarız. Halkevcilerin VPN'i sokaklardır. Ne sesimizi, ne mücadelemizi ne de eylemimizi engelleyemezsiniz. Bu saldırıya karşı herkesi Halkevleri'nin sesi olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

