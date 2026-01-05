Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı - Son Dakika
Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
05.01.2026 15:40
Hadise ve Gülşen gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şentürk'ün, 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi. Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

26 GÖZALTI KARARI

Öte yandan bugün, İstanbul merkezli 4 ilde de uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen isimlerin listesi ise şu şekilde:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Özge Bitmez
  • Veysel Avcı
  • Sevgi Taşdan
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Doğukan Güngör
  • Burak Altındağ
  • Gizem Özköroğlu
  • Gülsüm Bayrak
  • Saniye Deniz
  • Merve Uslu
  • Ece Cerenbeli
  • Berna Aracı
  • Bülent Tetik (Cezaevinde)
  • Lerna Elmas
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Duygu Açıksöz
  • Nevin Şimşek
  • Hakan Yıldız
  • Muzaffer Yıldırım
  • Koray Beşli·
Kaynak: DHA

Ünlüler, Magazin, Güncel, Suç, Son Dakika

