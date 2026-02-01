Hamaney: ABD Savaş Başlatırsa Bölgesel Çatışma Olur

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD, savaş başlatırsa bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney, İran halkının ABD'nin tehditlerinden etkilenmediğini belirterek, "ABD, savaş başlatırsa, bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.
