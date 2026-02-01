Hamaney: Savaş Bölgesel Olur - Son Dakika
Hamaney: Savaş Bölgesel Olur

01.02.2026 13:48
İran Ruhani Lideri Hamaney, ABD ile olası çatışmanın bölgesel olacağını vurguladı.

(ANKARA) - İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Amerika şunu bilmeli ki, eğer bir savaş başlatırsa, bu kez savaş bölgesel olacaktır" dedi.

İran Ruhani Lideri Hamaney, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Hamaney, ABD tarafından başlatılacak herhangi bir savaşın İran'la sınırlı kalmayacağını ve daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşeceğini belirtti.

"Amerika şunu bilmeli ki, eğer bir savaş başlatırsa, bu kez savaş bölgesel olacaktır" diyen Hamaney, ABD'nin son tehditlerinin yeni bir şey olmadığını belirtti.

Hamaney, "ABD'li yetkililerin geçmişte de uçak gemileri ve savaş uçaklarını gündeme getirerek, askeri müdahale dahil 'tüm seçeneklerin masada olduğu' yönünde defalarca savaş söyleminde bulunduğunu" ifade etti.

"İran halkı, ABD'nin askeri gövde gösterisinden korkmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık, ABD'nin bölgeye gemiler gönderdiğini söylediğini, ancak İranlıların bu tür adımlarla korkutulmaması gerektiğini dile getiren Hamaney, şunları söyledi:

"İran halkı, bu tehditlerden etkilenmedi ve ABD'nin askeri gövde gösterisinden korkmayacak. İran, bir çatışma başlatma niyetinde değil, ancak saldırıya uğraması halinde karşılık verecek. Biz hiçbir şeyi başlatan taraf değiliz ve hiçbir ülkeye saldırmak istemiyoruz; ancak İran milleti kendisine saldıran ve tacizde bulunan herkese güçlü bir darbe indirecektir."

Ayetullah Hamaney, İran'da 8 Ocak'tan beri süregelen ve İran güvenlik görevlilerinin şiddetli müdahalesi sonucu binlerce kişinin ölümüne neden olan protestoları "bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran

13:53
