Hamas'tan Gazze'deki Yönetim Değişikliği - Son Dakika
Hamas'tan Gazze'deki Yönetim Değişikliği

15.01.2026 16:34
Hamas, Gazze yönetimini yeni teknokratik komiteye devretmeye hazır olduklarını açıkladı.

Hamas yetkilisi Basem Naim yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini yeni kurulacak Filistinli teknokratik komiteye devretmeye ve bu komitenin görevini kolaylaştırmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Hamas liderleri ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların temsilcileri, ABD öncülüğündeki Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. Hamas'ın kıdemli yetkilisi Basem Naim yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini yeni kurulacak Filistinli teknokratik bir komiteye devretmeye hazır olduklarını vurguladı. Naim açıklamasında, "Hamas, komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal geçiş komitesine devretmeye ve görevini kolaylaştırmaya hazır olduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı. Hamas yetkilisi, komitenin kurulmasını, "hem ateşkesin pekiştirilmesi ve yeniden savaşa dönülmesinin önlenmesi açısından hem de felaket boyutundaki insani krizin hafifletilmesi ve kapsamlı yeniden inşanın önünün açılması açısından anlaşmanın uygulanmasında önemli bir adım ve doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi.

Basem Naim, "Bu, ateşkesin pekiştirilmesi, savaşa geri dönülmesinin önlenmesi, felaket boyutundaki insani krizin ele alınması ve kapsamlı yeniden inşaya hazırlanılması açısından hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesi ve insani durumun iyileştirilmesini amaçlayan önemli bir gelişme"

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şehade Şeyh ise yaptığı açıklamada, Gazze planında ilerleme sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, Gazze'deki kurumların Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi tarafından işletilen kurumlarla bağlantılı olması gerektiğini savundu. Hüseyin Şehade Şeyh, bunun "tek sistem, tek hukuk ve tek meşru silah" ilkesini koruyacağını söyledi. Filistin devlet başkan yardımcısı, ateşkes anlaşmasının diğer arabulucuları olan Mısır, Türkiye ve Katar ise ortak bir açıklamada, bu duyuruyu "Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesi ve insani durumun iyileştirilmesini amaçlayan önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Gazze

Son Dakika 3-sayfa Hamas'tan Gazze'deki Yönetim Değişikliği - Son Dakika

