Hamas'tan İsrailli Esir Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan İsrailli Esir Açıklaması

26.01.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, son İsrailli esirin cesedine dair bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarının yeni sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, "İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere ilişkin elimizdeki tüm detay ve bilgileri arabuluculara ilettiğimizi teyit ediyoruz. Söylediklerimizin doğruluğunun en açık göstergesi, düşmanın şu anda Kassam Tugaylarının arabuluculara sunduğu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yapıyor olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Esirler ve cesetlerin dosyasını tam bir şeffaflıkla ele aldıklarını belirten Ebu Ubeyde, ateşkes anlaşması çerçevesinde üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini, İsrail'in Gazze'deki esir takası ve ateşkes anlaşmasına uymamasına rağmen, ellerindeki tüm canlı esirleri ve cesetleri, mümkün olan en kısa sürede ve hiçbir gecikme olmaksızın teslim ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, "Bu konuda oyalamaya niyetimiz yok. Halkımızın çıkarlarını gözeterek, son derece karmaşık ve neredeyse imkansız koşullar altında, düşman esirlerinin tüm cesetlerini arabulucuların bilgisi dahilinde çıkarmak ve teslim etmek için çalıştık. Arabulucuları da sorumluluklarını yerine getirmeye ve işgali, üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya zorlamaya çağırıyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrailli Esir Açıklaması - Son Dakika

Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 01:24:47. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrailli Esir Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.