Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

16.06.2022 13:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hamile sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hamile sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yerindeki ticari taksi sürücüsü, "Gökten bir cisim düştü sandım" dedi.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin giriş kapısı karşısından hareket eden Yıldız Ç.'nin kullandığı 07 NGE 57 plakalı otomobil, hareketinden saniyeler sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda park halindeki 35 ZGP 60 plakalı otomobile ve 07 ABN 878 plakalı araca çarptı. 07 ABN 878 plakalı araç da önünde park halindeki 07 ACR 119 plakalı otomobile, bu otomobil ise alışveriş merkezine getirdiği turistleri alıp hareket etmek üzere olan 07 J 0606 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Yıldız Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kıymet Keçe, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kadının da hamile olduğu bildirildi.

"Gökten bir cisim düştü sandım"

Alışveriş merkezine turist getirdiğini, alışverişlerini tamamladıktan sonra otele götürmek için hazırlandıklarını belirten ticari taksi şoförü, "Aracımı çalıştırırken bir anda güm diye bir ses geldi. Havadan aracın üzerine bir şey düştü sandım. Turistler de korkuyla aşağı indi. Çıkıp baktığımda aracıma arkada park halindeki aracın çarptığını gördüm" dedi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin araçlara lunaparktaki çarpışan otolar gibi gelip çarptığı görüldü. - ANTALYA

Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

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Antalya'da sürücülere alkol kontrolü Antalya'da sürücülere alkol kontrolü
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadının kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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