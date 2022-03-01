Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar temizleme çalışması yapıldı - Son Dakika

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyeleri dolayısıyla hareketli günlerin yaşandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar temizleme çalışması yapıldı.

Dünkü kar yağışı sınır kapısında ve civarındaki köylerde etkili oldu.

Lalapaşa ilçesi ile sınıra yakın köylerde kar kalınlığı 15 santimetreyi, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetreyi geçti.

Uluslararası kara yoluyla Bulgaristan'a açılan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında yapılan tahliyelerde yoğun olarak kullanılan Hamzabeyli'de, Karayolları ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Gümrük içerisindeki yollarda biriken kar da iş makinaları yardımıyla temizlendi.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.