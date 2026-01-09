Hapis cezası olan hükümlü 137 saatlik kamera kaydıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hapis cezası olan hükümlü 137 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

09.01.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da hakkında 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, 137 saatlik kamera kaydıyla yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 137 saat kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla Van'a geldiği tespit edilen ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Asayiş Şubesi ekiplerince 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapis cezası olan hükümlü 137 saatlik kamera kaydıyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:12:33. #7.11#
SON DAKİKA: Hapis cezası olan hükümlü 137 saatlik kamera kaydıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.