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Hasankeyf'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı

6 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Hasankeyf'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı, System.String[]

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.


AK Parti Hasankeyf ilçe binasında düzenlenen programa AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı. Burada konuşan Başkan Gür, Hasankeyf'e sıfırdan bir medeniyet kurduklarını belirterek Hasankeyf'in Türkiye'nin yeni gözde ilçelerinden olmasını hedeflediklerini söyledi. Eski Hasankeyf'in yerleşim alanın 500 dekar olduğunu hatırlatan Gür, yeni Hasankeyf yerleşim yerinin 3 bin dekar alana inşa edildiğini kaydetti. Gür, yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve de Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurumun da hizmet vermeye başladığını vurguladı. Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğine dikkat çeken Gür, "Yeni yerleşimde kötü görüntüye sebep olacak, şehir kültürüne engel olacak hiçbir şey yok. Neden Hasankeyf ileri de Bodrum veya Marmaris gibi turizm cenneti olmasın, Hasankeyf bunu hak ediyor. Binlerce yıldır elimize geçmeyen bir fırsatı hayata geçirebiliriz. Tarihi dokunun taşınmasıyla birlikte tarihi ve turistik bir merkez haline gelecek Hasankeyf'i geleceğe hazırlamak hepimizin asli görevidir. Vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket ederek yeni Hasankeyf'in dokusunu bozmayacak ve dokusuna artı değer katacak girişim ve yapılaşmaya yoğunlaşmasını ve yeni şehirlerine sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.


Gür ve beraberindekiler daha sonra Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'i makamında ziyaret ederek Hasankeyf ile ilgili sorunların çözümü noktasında istişarede bulundu. - BATMAN

Hasankeyf, AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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