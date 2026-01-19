Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te, "Devlet-Millet Projesi" kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ın öncülüğünde yürütülen proje, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi ve vatandaşların kapısına kadar şefkatli bir dokunuş ulaştırmayı amaçlıyor. Kaymakam İmrak'ın bizzat katılımıyla gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, ilçedeki hanelere gidilerek vatandaşlarla sohbetler edildi. Her kapının aralandığı, her gönülde yer bulunulan bu buluşmalarda, ailelerin ihtiyaçları yerinde dinlendi ve devletin sıcak yüzü doğrudan hissedildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Devletimizin şefkatli elini milletimizin yüreğine ulaştırmak için sahadayız" diyerek projenin amacını özetledi.

Hasankeyf'te devam eden bu anlamlı çalışma, kamu yönetimi ile halk arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi amaçlıyor. - BATMAN