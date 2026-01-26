Haseke'den Kaçış: YPG'nin Engelleri - Son Dakika
Haseke'den Kaçış: YPG'nin Engelleri

26.01.2026 16:25
Haseke'de YPG'nin işgalinden kaçan siviller, toprak yolları kullanarak zorlu bir yolculuk yapıyor.

Suriyeli siviller, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinden, terör örgütünün yolları kapatması nedeniyle toprak yolları kullanarak kaçtıklarını anlattı.

Terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Haseke'de zorla yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor. Haseke kırsalında sivillerin yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yüklediği zorlu yolculuğu dikkati çekiyor.

Haseke'de terör örgütü YPG'nin işgalinden kaçan Suriyeli siviller, yollar örgüt tarafından kapatıldığı için toprak yolları kullandıkları zorlu yolculuklarını anlattı.

YPG'nin ayrımcılığından ve baskıcı uygulamalarından kaçtıklarını söyleyen siviller, Suriye ordusundan Haseke'yi kurtarmasını istedi.

"Haseke'dekilerin hepsi stres ve endişe içinde"

AA ekibi, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinden kaçan Suriyeli sivillerle konuştu.

Haseke sakini Hüseyin, "Göç, engeller ve YPG milisleri yüzünden yaşadığımız sorunlardan dolayı Deyrizor'a gidiyoruz. Haseke'de YPG sokağa çıkma yasağı koymuştu, dışarı çıkmamız yasaktı. Keskin nişancılar vardı, insanları tutuklamak için devriye geziyorlardı. Etnik ayrımcılık, hapis ve her türlü ayrımcılık vardı. Haseke'den kaçak yollarla kaçtık. Kimsenin oradan yasal yollarla çıkmasına izin vermiyorlardı, çünkü bu yolları kapatmışlardı. Suriye hükümetinin Haseke'ye girip kontrolü sağlamasını istiyoruz." dedi.

Haseke'den kaçmak zorunda kalan Ahmed el-Hasan da, göçmen durumuna düştüklerini söyleyerek, "Haseke'de durum çok vahim. Tarım arazilerinden ve toprak yollardan geçtik. Sabahtan beri yollardayız. Tüm yollar kapalı. Haseke'dekilerin hepsi stres ve endişe içinde. Yemek, hizmet, hiçbir şey yok." dedi.

"Kentin her yerinde keskin nişancılar var"

Suriyeli Salih Mahmud da "Kendimize güven ve güvenli bir yer arıyoruz." dedi.

Haseke'deki YPG terörü karşısında zorla yerinden edilen Mahmud, Haseke'de can tehlikesinin yüzde 80'i aştığını söyledi.

Mahmud, "Oradaki (YPG) silahlı güçler, yapılan saldırılar ve yaşanan haksızlıklar yüzünden kaçtık. Kendimiz ve ailemizin can güvenliğini korumak için yola düştük." diye konuştu.

Suriyeli Mahmud, terör örgütünün işgalindeki Haseke'deki duruma ilişkin şunları aktardı:

"Evlerimizde günlerce hapis kaldık ve dışarı çıkamadık. Kentin her yerinde keskin nişancılar, barikatlar ve kontrol noktaları var. Gelirken hep toprak yollardan geçtik. Tüm otoyolları trafiğe kapatmışlar. YPG, Haseke'nin her yerinde bulunuyor. Artık bitsin bu savaş. Gençliğimiz ve hayatımız tükendi."

Kaynak: AA

