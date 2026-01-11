Hastanedeki İhmale Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, depremde yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesine tepki göstererek, "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 150'ye yakın çocuk ve yetişkin hasta maalesef hayatını kaybetmişti. Soruşturma izninin verilmemiş olması büyük bir hatadır ve bu yanlıştan mutlaka dönülmelidir. Sağlık Bakanlığı'na konu ile ilgili verdiğim önergedeki soruların bir kısmına son derece yetersiz açıklama yapıldı, önemli bir kısmına ise cevap verilmedi" dedi.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile ilgili olarak Valiliğin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni vermeme kararına yapılan itirazları reddetmiş, dosya kapatılmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Konuyla ilgili o dönemde verdiği soru önergesi ile gelen cevabı ve o dönemde hazırladığı konuya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çömez yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremin hemen ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim ve yerinde incelemelerde bulundum. Hastanede çatlaklar oluşmuş ancak bina yıkılmamıştı. Fakat binanın hemen yanındaki oksijen ve enerji temin eden üniteler yıkılmıştı. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerine oksijen ve elektrik verilememiş, 150'ye yakın çocuk ve yetişkin hasta maalesef hayatını kaybetmişti. Hastanedeki diğer servislerde bulunan hastaların çoğu kurtuldu. Cihaza bağlı olan ve yaşam mücadelesi veren yoğun bakım hastaları oksijen alamadıkları için hayata tutunamadılar. Burada çok ağır bir ihmal ve sorumluluk var!"

Turhan Çömez, depremin olduğu tarihte adı geçen hastaneye giderek incelemelerde bulunmuş ve yaşanan can kayıplarına ilişkin rapor hazırlamıştı.