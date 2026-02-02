Hatay'da 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve O.S. ile kasten yaralama suçundan aranan Y.M.Y. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
