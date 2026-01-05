Hatay\'da Beton Köprüde Çökme

Hatay'da yayaların kullandığı beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı, çökme esnasında köprüde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Asi Nehri üzerinde bulunan ve yayaların geçişini sağlayan beton köprünün bir bölümü kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada herhangi bir şahsa rastlanmadı. Yaralanma yaşanmayan çökme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - HATAY