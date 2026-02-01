Hatay\'da Duvar Araçların Üzerine Düştü

Hatay'da, istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine çöktü. Yaralanmanın ve can kaybının yaşanmadığı olayda duvarın araçların üzerine çökme anı kamerada görüntülendi.
Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Duvar ve kayalar, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde araç içerisinde herhangi bir insan izine rastlanmadı. Üzerine kayaların çöktüğü 7 araç ise kullanılamaz hale geldi. İstinat duvarının çökme anları çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasında görüntülendi. - HATAY
