Hatay'da "Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Hatay'da "Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı

20.05.2022 09:03
Hatay'da "Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı

-İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

-İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay ilinde "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinde görevli 887 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı

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Kaynak: İHA

Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 'Eren Abluka-12 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da "Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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