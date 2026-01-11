Hatay\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan-Hassa yolu üzeri Karaçağıl mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
