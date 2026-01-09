Hatay'da TIR Minibüse Çarptı: 14 Yaralı - Son Dakika
Hatay'da TIR Minibüse Çarptı: 14 Yaralı

Hatay\'da TIR Minibüse Çarptı: 14 Yaralı
09.01.2026 10:41
Hatay'da TIR'ın minibüse çarpmasının ardından 14 kişi yaralandı, kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

HATAY'da TIR'ın karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarptığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Ocak'ta akşam saatlerinde İskenderun- Hatay kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek servis minibüsü ile çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Servis minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde; kontrolden çıkan TIR'ın refüjü aşıp, karşı şeride geçtikten sonra minibüse çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

