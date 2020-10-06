Hatay'da yasa dışı avcılığa para cezası - Son Dakika

Hatay'da yasa dışı avcılığa para cezası

Hatay'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası verildi.

Hatay'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesinde denizde gün batımından doğumuna kadar su altı tüfeğiyle avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde, denizde su altı tüfeğiyle avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye 1000 lira idari ceza uygulandı.

Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak

Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur