Hatay'da yasa dışı avcılığa para cezası - Son Dakika

Hatay'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesinde denizde gün batımından doğumuna kadar su altı tüfeğiyle avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, denizde su altı tüfeğiyle avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye 1000 lira idari ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:45 - Kaynak: AA
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