Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 50 ağaç zarar gördü - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü.
İlçeye bağlı Aknehir Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yaklaşık 100 dönümde etkili olan yangında, 50 kadar zeytin ağacı zarar gördü.
- Kaynak: AA
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