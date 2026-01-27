Hatay'da Zincire Sıkışan Köpeğe İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
Hatay'da Zincire Sıkışan Köpeğe İtfaiye Müdahalesi

Hatay'da Zincire Sıkışan Köpeğe İtfaiye Müdahalesi
27.01.2026 09:04
Kırıkhan'da patisi zincire sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Hatay'da patisi zincire sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Sıkışan zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, zinciri keserek hayvana rahat nefes aldırdı. İtfaiye ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY

Kaynak: İHA

