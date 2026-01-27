Hatay'da patisi zincire sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Sıkışan zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, zinciri keserek hayvana rahat nefes aldırdı. İtfaiye ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Zincire Sıkışan Köpeğe İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?