Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre - Son Dakika

Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre

28.12.2020 08:44
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre, System.String[]

TARİHTE birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da en dar sokak 70 santimetre olarak ölçüldü.

TARİHTE birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da en dar sokak 70 santimetre olarak ölçüldü. Antakya'da Kuyulu Mahallesi'nde tarihi evler arasında, şairlere ilham olmuş ve tarihte Hatay'ın kurtuluşunda Fransızlara karşı savaşan efelerin kullandığı sokak, mahalle sakinleri tarafından 'Ali Yüce Sokağı' olarak biliniyor.

Merkez Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'ndeki bir sokak, uzunluğu 15 metre, eni ise 70 santimetre ile İstanbul'daki 89 santimetrelik Alaylı Sokağı ve Adana'daki 150 santimetrelik 32056 Sokak'tan daha dar olarak ölçüldü. 70 santimetrelik sokak, bu özelliği ile Hatay'ın ve Türkiye'nin en dar sokaklarından biri olarak görenleri hayrete düşürüyor. Mahalle sakinlerinin kestirme geçit olarak kullandıkları sokağı ilk defa görenler, önünde fotoğraf çektiriyor. Eski Antakya sokaklarında, bu sokak gibi onlarca dar sokak bulunduğu belirtildi.

'FRANSIZLARLA ÇETE SAVAŞLARI BURADA OLDU'Mahalle sakinlerinden Adnan Sayın, dar sokakların çok eski olduğunu belirterek, "Bu bölgede böyle dar sokaklar çoktur ama en dar sokak burasıdır. Bu bölgede 1930'lu yıllarda Fransızlar vardı ve çete savaşları vardı. Bu daracık sokaklar o zaman bizim efe askerlerimizin düşmanla savaşırken çok işine yaramıştır. Askerlerimizin o zamanlar sokaklar arasında hızlı hareket etmesi için de yapılmış dar sokaklar vardır" dedi.VATANDAŞLAR, KESTİRME YOL OLARAK KULLANIYORKuyulu Mahallesi'nde 70 santimetre genişliğindeki sokağın başında ikamet eden mahalleli Murat Cemal, şunları söyledi: "Bu sokak iki evin arasında kalan bir sokaktır ve Antakya'daki en dar sokak olarak bilinir. Burası aynı zamanda hareketli ve kullanılan bir yer. Şirince Mahallesi'ni, Bağrıyanık Mahallesi'ni ve Dutdibi Mahallesi'ni, Antakya Çarşı ve Köprübaşı'nı birbirine bağlayan yollardan biridir. Sürekli buradan gidip gelen insanlar var. Bir kişi geçtiği zaman, karşıdan biri geldiği zaman biri duruyor burayı bilenler de iki kişi geçerken biri yan dönüyor öyle geçilebiliyor." 70 SANTİMETRELİK SOKAK ŞAİRLERE İLHAM OLMUŞBu bölgenin aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Kemal Arıbaş ise, sokağın ünlü şairlere ilham olduğunu söyledi. Antakyalı şair Ali Yüce'nin 'Antakya sokakları dar, Antakya sokakları bir kişilik, sen giderken ben gelemem Antakya sokakları dar' diye başladığı şiirine ilham olan sokağın 70 santimetre olduğunu ve Türkiye'nin en dar sokağı olabileceğini söyleyen Arıbaş, "Biz mahalleli olarak bu sokağı Ali Yüce Sokağı diye adlandırıyoruz. Biz yetkililerden buranın resmi anlamda Ali Yüce Sokağı olmasını da çok arzuluyoruz. Bölgede eski adı Affan, yeni adı Kuyulu olan mahallemizde ve diğer mahallelerde çok dar sokaklar, dar geçitler ve dar ev girişleri var" dedi.'BASKINLARA KARŞI YAPILMIŞ'

Mahallede üç semavi din ve buna bağlı mezheplere mensup vatandaşların ikamet ettiğini söyleyen Arıbaş, "Mahallemiz, dosta, düşmana her zaman birlikte mücadele azmini göstermiş ve özellikle 1910'dan 1938'e kadar Fransızlara karşı mücadele ederken burada üç dine mensup insan da aynı anda aynı yürekle ve şevkle mücadele etmiştir. Sokakların dar olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, eğer bir baskına uğrarlarsa veya bir düşmana karşı koymak için evlerin bir arada olması, birbirine açılan pencerelerden kaçışı sağlama adına bir arada yapılmıştır, sokakları da öyle dardır" diye konuştu.


Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre

Ali Yüce, Türkiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi         
07:28
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler         
00:27
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı         
23:37
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı         
20:21
Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir         
19:47
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 08:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei