Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası - Son Dakika
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Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası

22.09.2022 10:52
Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan yabancı uyruklu kişiye 109 bin lira para cezası uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan yabancı uyruklu kişiye 109 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi'nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z'yi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.

Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Macaristan uyruklu Z.Z'ye 109 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan ele geçirilen 5 tür böcek doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası - Son Dakika

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