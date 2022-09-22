Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası - Son Dakika

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