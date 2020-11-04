Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular 5'e 2 top kapma ve kas, çabukluk, hava topu ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Atakaş Hatayspor ile Şanlıurfaspor, yarın saat 20.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor