Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum
16.10.2020 20:31
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.
İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür