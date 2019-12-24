Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları sona erdi - Son Dakika Spor

Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları sona erdi

6 saat önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları Mersin'de yapıldı.

Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları sona erdi, System.String[]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları Mersin'de yapıldı.


Türkiye geneli 160 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan yarışmalarda gençler ile büyükler havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde ilk üç sırada yer alan takımlar belirlenirken, gençler tüfek sıralamasında takım olarak Mersin'i temsil eden Enes Buğra Yayla ve Şule Nur Tekeli'den oluşan Zeytin Dalı Şehitleri Takımı Türkiye 1'incisi, Ahmet Cırık ve Melike Cırık'tan oluşan Fırat Kalkanı Takımı Türkiye 2'ncisi olma başarısı gösterdi. 2 gün birbirinden çekişmeli yarışmalara sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Başkanı Ufuk Arman, TAAF Genel Sekreteri Zeki Öztürk ve TAAF Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi.


Yarışmalarda tabanca büyüklerde Gökhan Eryiğit-Şevval İlayda Tarhan birinci, İsmail Keleş-Yusuf Dikeç ikinci, Murat Kılıç-Mustafa Seval 3. sırada bitirdi. Tabanca gençlerde Habip Yeşilöz-Muhammet Tolunay Göktaş şampiyonluğu göğüslerken, Kubilay Özer- Zeynep Gökçe Gültekin ikinci, Hazel Cemre Demirci-Tunahan Tatoğlu ikilisi ise 3. sırada yer aldı. Tüfek büyüklerde ise Hasan Çoban-Mert Nalbant birinci, Aysun Uğurlu-Halil İbrahim Öztürk ikinci, Ayça Erdoğan- Emrah Ceylan üçüncü olurken, tüfek gençlerde de Enes Buğra Yayla-Şule Nur Tekeli birinci, Ahmet Cırık-Melike Cırık ikinci, Bengisu Haskalfalı-Ceylen Eren 3. bitirdi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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