Havza'da Siyasi ve Esnaf Temsilcileri Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Havza'da Siyasi ve Esnaf Temsilcileri Bir Araya Geldi

Havza\'da Siyasi ve Esnaf Temsilcileri Bir Araya Geldi
11.01.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da düzenlenen programda siyasi parti ve esnaf odası başkanları ortak projeleri görüştü.

Havza'da siyasi parti temsilcileri ile esnaf odalarının başkanları düzenlenen programda bir araya geldi.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen programda konuşan AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ilçe için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise güçlü bir birliktelik ile başarılamayacak hiçbir işin olmadığını dile getirdi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da ortak akılın önemine değindi.

Programda ilçe için yapılabilecek ortak çalışmalar ve işbirliği konuları değerlendirildi.

Programda ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile programı takip eden gazeteciler için pasta kesildi.

Programa, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Siyasi ve Esnaf Temsilcileri Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Havza'da Siyasi ve Esnaf Temsilcileri Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.