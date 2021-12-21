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Hayatım bilim projesi - Son Dakika

Hayatım bilim projesi

21.12.2021 15:52
Hayatım bilim projesi

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmakta.

eTwinning Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

Milli Eğitim Bakanlığı eTwinning Platformunu desteklemekte.

eTwinning projesi;

Ankara/Mamak Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğretmenlerinden Banu FİNAL ile Ankara/ Polatlı 15 Temmuz Şehitler İlkokulu öğretmenlerinden Sevda ÇINGIL' ın kuruculuğu ile başlamıştır. Projeye Türkiye'nin çeşitli illerinden okullar ve Romanya'dan bir okul katıldı. Proje üyesi okullar ve öğretmenler şöyledir: • Ordu Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu – Ömer USLU • Antalya Serik Deniztepesi İlkokulu – Halime İLTAR • Konya İbrahim Yapıcı İlkokulu – Emine KEŞOĞLU• İstanbul Sultangazi Ali Cevat Özyurt Ortaokulu – Cansu KURUMLU • Ankara Mamak Naşide Halil Gelendost İlkokulu – Merve TAGA • Ordu Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu - Serpil KARAKIŞ • İstanbul Hasanpaşa İlkokulu - Nesrin Şafak BAYSAL • Sakarya Geyve Bayat İlkokulu – Serdar ADLI • Romanya Constanta – Steluta DRAGOMIR?Bilim, insanların evrende olan olayları anlaması ve gerçekleşen olaylar üzerinde araştırmalar yapması konusunda yardımcı olur. Elde edilen bilgilerden yararlanarak insanlığın yaşamını devam ettirmesindeki önemli dengeyi korur. Bilim araştırmaları sonucunda olaylar aydınlanır. Çevremizde olan olayları bilimsel olarak anlamak oldukça önemlidir. Projenin kuruluş amacı; Öğrencilerimizin bilimsel gerçeklere ulaşmalarını ve doğadaki olayların yaşamımızdaki önemini araştırarak öğrenmelerini sağlamak. Ayrıca farklı kültürlerdeki çocuklarla iletişim kurabilen, sorgulayan, sorumluluk sahibi ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek için çalışmalar planlanmıştır. Proje ortağı okullar arasında sürekli iletişim ve işbirliği ile çalışmalar yürütülecektir.Hayatım Bilim Projesi kapsamında planlanan öğrenci çalışmaları şu şekildedir: • Dünyamızı Tanıyalım Etkinliği • Mucitleri ve İcatlarını Tanıyalım Etkinlikleri • İcat Yapalım Etkinliği • Bilim İnsanlarını Tanıyalım Etkinlikleri • Besinleri Tanıyalım Etkinlikleri • Geri Dönüşüm Etkinlikleri • Çeşitli web 2.0 araçları ile çalışmalar • Proje Çalışmaları Sergileri"

milli eğitim bakanlığı, 15 Temmuz, Polatlı, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hayatım bilim projesi - Son Dakika


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