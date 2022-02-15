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Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu'dan kısa kısa

15.02.2022 19:45
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu'da yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu'da yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Karayahşi Mahallesini ziyaret eden İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu.

Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Hayrabolu ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzunköprü Caddesi'nde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yaklaşık 35 bin metrekare alana inşa edileceğini söyledi.

Çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden İnan, "Millet Bahçesi içerisinde, kıraathane, koku bahçesi, gül bahçesi, ayçiçeği bahçesi, gelincik bahçesi, çocuk oyun alanı, hareket alanı, oyun tepesi, koşu ve bisiklet parkuru, kameriye, gezinti aksı, etkinlik alanı, otopark, koruluk, amfi, afet toplanma alanı, oturma basamakları ve köprü aksı yer alacak." dedi.

İnan, millet bahçesinin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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Osman İnan, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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