Hayvanlar ve Biz" Projesine 4 Ödül

İstanbul
Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Marka Danışmanı Hakan Kural'ın tasarladığı ve Pink
Floyd-Another Brick in the Wall-Yaşam Hakkı-Duvar isimli şarkıyla desteklenen "Hayvanlar ve Biz" adlı sosyal sorumluluk projesi 4 ayrı dalda ödül aldı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumda "zihinsel engelli" olarak tanımlanan bireylerin yaşam hakkı için yola çıkan İZEV'in projesi ödüle değer bulundu.
"Hayvanlar ve Biz"in ilk sergisi, geçen sene Sarıyer
Belediyesi ev sahipliğinde ünlü isimlerin katılımıyla Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.
Müzisyen Roger Waters
tarafından desteklenen İZEV Vakfı, yaklaşık 2 senedir düzenlediği pek çok etkinlikle sesini duyurmayı başardı. Projeyi dünyaya tanıtmak için Roger Waters'ın desteğiyle Another Brick in The Wall şarkısına da klip çekilmesi ve kült şarkının haklarının 1979'dan bu yana ilk kez Türkiye
'deki down sendromlu bireylere verilmesi de ayrıca takdirle karşılandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç
, Türkiye'den dünyaya açılan, marka değeri yüksek ve gerçek bir proje olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, projenin yaklaşık 4 milyon kişinin direkt desteğini aldığını, milyonlarca kişinin de takipçisi olan bir hikayede buluşturmayı başardıklarını ifade etti.
Kılıç, her adımda down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan gençlerle ilerleyen projenin, bu özelliğiyle de rekora koştuğunu belirtti.
"Hayvanlar ve Biz" adlı projenin 2019'un ilk ayında birçok ödüle layık görüldüğünü aktaran Kılıç, projenin, "Marketing Türkiye The One Awards, Yılın İtibarlısı Ödülü"ne, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nin, Eşitsizliklerin Azaltılması Kategorisi'nde Birincilik Ödülü"ne ve "Prida İletişim Ödülleri, Stratejik İletişim Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldüğü bilgisini paylaştı.
Proje Tasarımcısı Hakan Kural ise İZEV gençleriyle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ve hiçbir maddi kaynak olmadan yola çıktıkları için bu ödüllerin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizden dünyaya açılmak üzere kurgulanan ve sürdürülebilir farkındalık deneyimi özelliği taşıyan 'Hayvanlar ve Biz'in sergisi, milyonlarca engelli bireyin yasam hakkini ve hayatın içinde var olabildikleri sürece yapabileceklerini ifade etmektedir. Bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yıl boyu sergilenmeye devam edecek."