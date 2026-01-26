Hazine Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 28 Ocak 2026 valörlü, 27 Ocak 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 681 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 13 bin 560 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.