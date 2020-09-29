Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8 - Son Dakika

Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 döneminin ekonomideki yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 döneminin ekonomideki yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Programa göre Türkiye'nin gelecek yılki büyüme hedefi yüzde 5,8.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı İstanbul'da Bakanlığın Ataşehir'de bulunan yerleşkesinde gerçekleşen düzenlenen lansman toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Ekonomi Programı'nın ilkini Eylül 2018'de açıkladıklarını belirten Albayrak, bu program sonrası Türkiye'nin iyi bir başarı elde ettiğini söyledi.

"Yeni Dengeleme-Yeni Normal- Yeni Ekonomi" başlıklı yeni programla da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Albayrak "2020 yılını güçlü bir büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayında başlayan daralmanın ardında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla beraber yılın tamamında yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yılında tüm atılan adımlarla büyümenin yüzde 5,8 olmasını bekliyoruz. Sonraki yıllarda da büyümenin yüzde 5 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"18 milyar 700 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 4 milyar 400 milyon lira nakdi destek ve 3 milyar 600 milyon liralık işsizlik ödeneği yaptık" diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.

Programda üç ana başlık

Bakan Albayrak, "Ekonomi programımızın ana programını yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi olarak belirledik" dedi. Her bir maddeyi ayrı bir meydan okuma olarak gördüklerini belirten Albayrak, "Yeni dengelenme ile sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz. Finansal tedbirler kaldırılacak. Salgın döneminde atılan birçok adımı normalleşme kapsamında atmaya başladık. İlgili kurumlarımız faiz likidite adımlarıyla adımlar atmaya başladığımızın örnekleridir" diye konuştu.

"İkinci temamız yeni normal. Özellikle sosyal ve ekonomik değişim Covid-19 salgınıyla dünyada değişime uğradı. Ekonomide iş yapış şekilleri yeniden şekilleniyor. Dijital dönüşüme hız kazandırarak yeni çalışma modelleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuşan Albayrak, "Yeni normale uyum sağlamak yeni hedefimiz olacak. Diğeri ise yeni ekonomi ise kalkınma modeli yeniden dengelenmeyi sağlayarak yeni normale uyum sağlayarak yeniden güçleneceğiz. Teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

2021 için büyüme hedefi yüzde 5,8

Albayrak, ekonomik hedefleri "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz" şeklinde sıraladı.

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu. İşsizlik tahminleri ise 2020 için yüzde 13,8; 2021 için yüzde 12,9; 2022 için yüzde 11,8 ve 2023 için yüzde 10,9.

Dövizde hareketlilik sürüyor

Öte yandan TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bugün de sürdü. TL/dolar kuru 7,85 seviyesine yükselirken, euro 9,16 TL'den işlem görüyor.

DHA,DW/BÖ,HS

(c)

Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:23 - Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8 - Son Dakika Ekonomi

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