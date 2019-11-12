Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Cumhuriyetin demokratikleşmesi ve halklarla buluşması artık kaçınılmaz bir ödev olarak önümüzde duruyor. Demokrasi ittifakını şimdi genişletmeliyiz" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Gitmeden önce acaba mektubu yanına alacak mı, almayacak mı diye dinledim. Almadı, alamadı, alamaz" ifadelerini kullandı.



2020 merkezi yönetim bütçesini halkın ihtiyaçlarını karşıladığını savunarak, "2020 bütçesi, bundan önceki bütçelerde olduğu gibi halkın ihtiyaçlarından çok iktidarın, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış" şeklinde konuştu.



Temelli, "Cumhuriyetin demokratikleşmesi ve halklarla buluşması artık kaçınılmaz bir ödev olarak önümüzde duruyor. Demokrasi ittifakını şimdi genişletmeliyiz. Türkiye halkları, 7 Haziran, 24 Haziran ve 31 Mart'ta cumhuriyeti halkla buluşturmuştur. Alternatifi Türkiye halkları oluşturmuş, HDP bunu 31 Mart'ta bir seçeneğe dönüştürmüştür. Siyasete düşen görev bu seçeneği hayata geçirmektir. Siyasi çözümde ısrarcıyız. Bu ülkenin demokratik siyaseti esas alarak çözemeyeceği sorun yoktur. Suriye'de de siyasi çözümde ısrarcıyız. Suriye anayasası görüşmelerinde Kürtler olmalıdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA