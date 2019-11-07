HDP'li Katırcıoğlu:

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, 2020 yılı bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan konuşmaların canlı yayınlanması gerektiğini belirterek, bu taleplerinde kararlı olduklarını söyledi.

Katırcıoğlu, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile düzenlediği basın toplantısında, komisyondaki bütçe görüşmelerinde, kimin ne söylediğini halkın görmesini sağlamak için canlı yayın yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Geçen sene de yaptıkları aynı talebin reddedildiğini anımsatan Katırcıoğlu, bu yıl önce bu talebe karşı çıkıldığını ancak dün Komisyon Başkanı Lütfü Elvan'ın çözüm olarak, Meclis TV'nin yayın yapmasının uygun olacağını söylediğini aktardı.

Katırcıoğlu dün yapılan görüşmeleri Meclis TV'den kayıt altına aldığını belirterek, "Ancak bu sabah bu tavrın değişmiş olduğunu gördük. Komisyon Başkanı bu kararını değiştirdiğini, bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını, çünkü bu konunun doğrudan Meclis Başkanını ilgilendirdiğini söyleyerek, başka bir tavır sergiledi." dedi.

Canlı yayın ile ilgili taleplerinin reddedilmesinin "doğru olmadığını" belirten Katırcıoğlu, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan konuşmalar toplum tarafından izlenebilmeli, buradaki konuşmalar canlı yayınlanmalı. Bu talebimizde kararlıyız." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2020 yılı bütçesinin "sarayın, sarayın yandaşlarının ve güvenlikçi politikaların bütçesi" olduğunu öne sürdü.

"Bu adaletsizliği değiştirmek için milletin hakemliğine sunulması gerektiğini düşündük. Hem meslek örgütleri komisyona gelsin hem de görüşmelerin canlı yayınlanmasını istedik." ifadesini kullanan Paylan, grupların ortak iradesiyle bunun kabul edildiğini söyledi.

Paylan, "Gece yarısından sonra ne oldu? Bunu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'a soruyoruz. Sizi kim aradı? Dün uygulanan yayından sonra sabah gelip, 'Eski usulü dönüyoruz' dediniz. Komisyon Başkanı Elvan bunu açıklamadığı sürece bir iradesinin olmadığını göstermiş olacaktır." diye konuştu.

Paylan, Meclis'in "sarayın noterine haline dünüştürülmeye çalışıldığını" öne sürdü.