HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 308'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 308'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 308'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 308'inci gününe girdi. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 308 gündür oturma eylemini sürdürüyor. 308 gündür eylemde olduğunu kaydeden Altıntaş, terör örgütünden kaçıp gelen çocuklara ne işkence yapıldığını ne de hapse atıldığını ifade etti. Çocukların anne ve babalarının yanında sıcak yataklarında olacaklarını vurgulayan Altıntaş, "Yeter artık bırakın çocuklarımızı. Bu çocukların size bir zararı yok, ne istiyorsunuz asker, polis ve bu çocuklardan. 308 gündür buradayız ve sonuna kadar evladımız gelinceye kadar buradayız" dedi.