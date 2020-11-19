HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı

19.11.2020 13:38
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı, System.String[]

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktıDİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 444 gündür oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı 159'a çıktı.

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 444 gündür oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı 159'a çıktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eylemdeki yerini alan Fehime Tutmuş, ağıtlar yakıp, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.20 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.KÜRTÇE AĞIT YAKARAK EVLADINI İSTEDİBitlis'in Ahlat ilçesinde 2015 yılında kaybolan Abdurrahim Tutmuş'un annesi Fehime Tutmuş ve ağabeyi Sedrettin Tutmuş'un da evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 159'a yükseldi. Acılı anne, gözyaşları içinde Kürtçe ağıtlar yakarak oğlunun gelip teslim olmasını istedi. Sedrettin Tutmuş babasının Kıbrıs gazisi olduğunu ve kardeşinin kandırılarak kaçırıldığını ifade ederek, dönmesi için çağrıda bulundu. Tutmuş, kardeşini almadan gitmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

" İstanbul'da kardeşimle beraber inşaatta çalışıyorduk. 'Memleketi, evi özledim' diyerek Ahlat'a gitti. Bir ay sonra kayboldu. Kendisine ulaşamayınca emniyete gidip haber verdik. Kaybolduğu günden bu yana bir daha haber alamadık. Kaybolduktan sonra soruşturduk, HDP'ye gittik, terör örgütünün elinde olduğunu öğrendik. Bize açık açık söylemediler ama kardeşimi HDP göndermiş. Eğer bizi duyuyorsa çıksın gelsin. Annem yaşlıdır, ağlamadığı gün yok. Biz buradaki aileleri televizyonda gördük. Çıkıp geldik. Kardeşimi almadan gitmeyeceğim buradan. Babam Kıbrıs gazisiydi. Böyle şeyler, bizim ailemizde olmayan şeylerdir. Kardeşimi kandırıp götürmüşler."


HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı - Son Dakika


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