Hekimbaşı Projesi'nde Son Durum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hekimbaşı Projesi'nde Son Durum

Hekimbaşı Projesi\'nde Son Durum
06.02.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çalışmalarda yüzde 95'e kadar gelinen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 40 bin 271 metrekarelik alanda, 597 konut, 28 dükkan ve bir lisenin yer aldığı projede, inşaat çalışmaları yüzde 95 seviyesine geldi.

Belediye Başkanı Yıldırım da projedeki son durumu yerinde görmek amacıyla şantiyeye ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, çalışmaların belirlenen takvime uygun olarak ilerlediğini belirtti.

Hekimbaşı Mahallesi'ndeki dönüşümün bu bölgeye değer katacak sosyal ve kültürel imkanlar da sunacağını kaydeden Yıldırım, "Hak sahiplerimizi güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Bu projeyle hem mahallemizi hem de Ümraniye'yi dönüştürmeye devam ediyoruz. Hak sahiplerinin en kısa zamanda bu modern yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, projede yapılan dağıtım kurgusu ve kura altyapı süreçlerinin de büyük bir dikkatle yürütüldüğünü de bildirdi.

Kaynak: AA

İsmet Yıldırım, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimbaşı Projesi'nde Son Durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Hekimbaşı Projesi'nde Son Durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.