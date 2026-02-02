Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına inen kurt, telefon kamerasıyla görüntülendi.
Kış şartlarında ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Yiyecek Arayan Kurt Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?