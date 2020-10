Hentbolcular zorlu Kasım ayına hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, kasımda peş peşe oynayacağı zorlu maçlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Paşanın Melekleri, kasım ayında bir hafta içinde, Kastamonu ve Yenimahalle'yle karşılaşacak, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda tur için sahaya çıkacak.

Muratpaşa Belediyespor'un Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 6'ncı hafta maçında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'yle 3 Kasım Salı oynayacağı maç, rakip takım oyuncularında covid-19'a rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Haftayı bay geçen Muratpaşa'da tüm planlar, Kastamonu maçıyla başlayacak zorlu kasım fikstürünü kayıpsız atlatmak üzerine yapılıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Paşanın Melekleri, bir haftada zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak. Muratpaşa, 8 Kasım'da kendi evinde Kastamonu Belediyesi'ni ağırlayacak ardından 11 Kasım'da, erteleme maçında deplasmanda Yenimahalle ile karşılaşacak. Paşanın Melekleri, 14 – 15 Kasım'da Avrupa'da tur için sahada olacak.

Kaptan Diğdem Hoşgör, zorlu bir maç takviminin kendilerini beklediğini belirtirken her biri final havasında geçmeye aday Kastamonu ve Yenimahalle maçlarını ardından EHF Kupası'nda Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la tur için mücadele edeceklerini söyledi. EHF Kupası'nda maçları Antalya'da oynayacaklarını belirten kaptan Hoşgör, "Her ne kadar maçları seyircisiz oynasak da kendi evinde olmak bir avantaj sağlıyor. 14 – 15 Kasım'da oynayacağımız her iki maçı da alıp Avrupa'da tur atlayacağımıza inanıyorum. Zorlu Kasım'ı kayıpsız geçeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA