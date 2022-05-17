Hepsiburada'nın Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi yayında - Son Dakika
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Hepsiburada'nın Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi yayında

17.05.2022 22:35
Hepsiburada'nın Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi yayında

Türkiye'nin 'En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası' Hepsiburada'nın yeni reklam filmi yayında. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin Hepsiburada'sı, yeni reklam filminde bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması" sonuçlarına göre "En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" olduğunu Cem Yılmaz'ın eğlenceli senaryosuyla tüm Türkiye'ye duyuruyor.

Cem Yılmaz'dan konuklarına Hepsiburada tavsiyesi

Cem Yılmaz'ın başrolünde oynayıp, yönetmen koltuğunda oturduğu reklam filminin senaryosu, Cem Yılmaz'ın konuklarına bir şarkıyla Hepsiburada'yı 'tavsiye etmesi' üzerine kurgulandı. Reklam filmi, Amerikalı ve Çinli misafiriyle yemek yiyen ünlü komedyene yöneltilen "Hepsiburada'yı çok seviyorsunuz, neden?" sorusuyla başlıyor.

Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

Bu soruya Çince verdiği "Çince nasıl söyleneceğini bilmiyorum" yanıtının ardından bir şarkı ile cevap vermek isteyen komedyen, ünlü şarkı 'Cancion Del Mariachi'nin Hepsiburada'ya özel uyarlamasını seslendiriyor.

Cem Yılmaz'ın Hepsiburada'nın en önemli farkının 'güven' olduğunun altını çizdiği, 'Yarın Kapında' ve 'Kapında İade' gibi hayatları kolaylaştıran Hepsiburada hizmetlerine dikkat çekerek misafirlerine de Hepsiburada'yı tavsiye ettiği şarkıya, sonunda misafirler ve restorandakiler de eşlik ediyor.

Marka mesajlarını eğlenceli performansıyla aktaran reklam filminde, Cem Yılmaz "Hepsi burada başlar" diyor ve 'Türkiye'nin en çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası' olduğunu tüm Türkiye'ye duyuruyor.

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Cem Yılmaz'dan Konuklarına Hepsiburada Tavsiyesi Cem Yılmaz'dan Konuklarına Hepsiburada Tavsiyesi
Kaynak: Shiftdelete

Hepsiburada, Cem Yılmaz, E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hepsiburada'nın Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi yayında - Son Dakika


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