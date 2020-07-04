Her gün İkra Nur'un mezarı başında gözyaşı döküyor - Son Dakika

Her gün İkra Nur'un mezarı başında gözyaşı döküyor

Her gün İkra Nur'un mezarı başında gözyaşı döküyor Kaybolmasının ardından bütün aramalara rağmen ölü bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi kızının hayallerini anlattı Giresun'un Bulancak ilçesi'nde kaybolduktan sonra bütün aramalara rağmen cansız bedeni bulunan İkra...

Her gün İkra Nur'un mezarı başında gözyaşı döküyor

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Kaybolmasının ardından bütün aramalara rağmen ölü bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi kızının hayallerini anlattı

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesi'nde kaybolduktan sonra bütün aramalara rağmen cansız bedeni bulunan İkra Nur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi, kızının mezarını ziyaret ederek "Kızım seni son kez göremeden gittin, hayallerin vardı" diyerek gözyaşı döktü.

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde bir hafta önce akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi kızının mezarı başında ağıtlar yaktı.

Son yolculuğuna uğurladıktan sonra her gün mezarı başına gelen anne Nazlı Tirsi kızının hayalleri olduğunu anlatırken, babaanne Nihal Tirsi ise 13 yıl önce İkra Nur Tirsi'nin halası Yonca'nın da bu şekilde kaybolduğunu ancak ancak sonra bulunduğunu belirterek "Halasını bulmuştuk ancak İkra Nur'un kaderi acı bir şekilde sonuçlandı" dedi.

Kızını son kez göremedi

Kızını son kez göremeden kaybettiğini söyleyen anne Nazlı Tirsi, acısını hafifletecek tek tesellinin kızının ölümüne neden olan sırrın çözülmesi olduğunu ifade etti. Kızı İkra Nur'u son yolculuğuna uğurladıktan sonra her gün mezarı başına giderek gözyaşı döken acılı anne Nazlı Tirsi, "Kızım babaannesiyle birlikte köye gelmişti. Bizi köyde bekleyeceğini söylemişti. Hafta sonu olunca biz de köye geldik ama kızımı son kez göremeden önce kayıp haberini, ardından ise acı haberi aldık. Kızım korkardı, bahçelere, oralara doğru tek başına gidecek kadar cesaretli değildi. Öldü mü, öldürüldü mü bu sırrın çözülmesi varsa kızıma bir kötülük yapan cezasını en ağır şekilde çekmesi acımızı biraz olsun hafifletecektir" diye gözyaşı döktü.

"İkra Nur öğretmen olmak istiyordu"

Kızının hayalleri olduğunu da anlatan anne Nazlı Tirsi, "Kızım çok çalışkan değildi, arkadaşlarından sınıfta biraz geriydi ama hayalleri vardı. En çokta öğretmen olmak istiyordu. Bana hep öğretmeni gibi bir öğretmen olmak istediğini söylüyordu. Kızım küçük yaşta hayallerini yaşamadan kuş olup uçup gitti. Bize bu acıyı yaşatan birileri varsa onların da cezalarını çekmesini istiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım istiyoruz. Kızımın ölümündeki sırrı çözülsün istiyorum" ifadelerini kullandı.

İkra Nur, halasıyla aynı kaderi paylaşmış ama bu kez...

Yaklaşık 13 yıl önce İkra Nur'un halası olan Yonca Tirsi'nin de kaybolup, komşular tarafından bulunduğu gerçeğini anlatan babaanne Nihal Tirsi, "Bizim köyde torunuma bir kötülük yapacak birileri olduğunu sanmıyorum. Ben 11 çocuk büyüttüm. Her biri sabah evden çıkarlar akşam üstleri sofrada bir araya gelirlerdi. O zamanlarda henüz 4,5 yaşlarında olan Yonca kızım da kaybolmuştu. Komşularımızdan birisi bulup eve getirmişti. Bir akşam sofrada çocuklarımın eksik olduğunu fark ettim. Önce uyuduğunu düşündük. Yatağına baktığımızda kızım Yonca yatağında yoktu. Kapıda evin çevresinde aradık bulamadık. İsmiyle çağırarak aramaya başladık. O sırada komşularımızdan birisi bize misafirliğe gelmek için yola çıktıklarında evden 500 metre kadar mesafede yol kenarında ayakta dinlenmekte olan kızımı bulmuşlardı. Aradan neredeyse 13 yıl geçti. Şimdi de torunum kayboldu ama ne yazık ki kızım gibi sağ salim bulamadık. Torunum da kendisi kaybolsa kızım gibi bir yere gidemez bir yerde bekler dururdu, biz de ararken bulabilirdik. Ancak torunumun kendisinin kaybolduğunu sanmıyorum birileri kaçırmış, götürmüş olabilir. İnşallah torunuma bunu yapanlar bulunur ve cezalarını çeker" diye konuştu.

Araştırmalar sürüyor

İlçenin İcilli köyünde 7 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedeni dört gün sonra Adaköy Deresi'nde bulunmuştu. Olayın ardından Bulancak Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek incelemek için özel ekip kurdu. Ancak olayın üzerinden geçen süreye rağmen ciddi bir bulguya rastlanılamadı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Her gün İkra Nur'un mezarı başında gözyaşı döküyor - Son Dakika
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