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Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı - Son Dakika

Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı

30.08.2021 15:23
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Hereke sahil parkını yenileyerek daha düzenli ve modern bir hale getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Hereke sahil parkını yenileyerek daha düzenli ve modern bir hale getirdi. Sahil parkı 30 Ağustos Zafer Bayramında gerçekleşen tanıtım programı ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Tanıtım programında Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından da gösteri düzenlendi.

Bulunduğu konumu ve ulaşım kolaylığı ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hereke sahili yapılan düzenleme kapsamında kullanışlı hale getirildi. Sahil parkında gerçekleşen tanıtım programına AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım programında konuşan Başkan Büyükakın, sahil parkını incelerken vatandaşlardan çok olumlu mesajlar aldıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, "Sizler mutluysanız biz de mutluyuz. Hereke hep güzeldi, insana huzur veren bir yerdi. Daha da güzel bir hala getirmek için çalışıyoruz. Balon sahayı da kaldırıp sahilin önünü açacağız. Sizlerin talepleri doğrultusunda ilave çalışmalar yapacağız. Çalışma arkadaşlarımız burada büyük bir emek verdi" dedi.

"Açılışı 30 Ağustos'a denk getirdik"

Konuşmasında 30 Ağustos'un anlam ve önemine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Huzur içinde bir tören yapabiliyorsak bunun tek sebebi vatan nöbeti tutanlarımızdır. Onlar sayesinde burada huzur içindeyiz. Gözünü kırpmadan toprağa düşenler sayesinde buradayız. Buradaki çalışmalarımız ile yenilediğimiz sahil parkımızın açılışını da 30 Ağustos'a denk getirdik. Zafer Bayramı milletimizin tarihinde en önemli günlerden biridir. Malazgirt zaferi de bu ay içinde yapıldı. Dünya var oldukça biz dünyaya kardeşlik ve huzur götürmeye devam edeceğiz. Bu millet bu ruhu canlı tuttukça her şey yapılır" ifadelerini kullandı.

"Sekapark kadar güzel oldu"

Tüm kente hitap eden bir sahil parkı kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tarihte çok iyi bilinen Hereke'nin adının konuşulmasını sağlayacağız. Hereke kalesini yakında açacağız. Sümer Cami, Sümer Fabrikası, Rüştiye Okulu gibi eserler, Hereke'nin yüz yıllara dayalı kesintisiz tarihini gösteriyor. Bu alan bir eli denizde, bir eli karada, bir eli tarihte olan bir yer olarak dizayn edildi. Bu park, Sekapark kadar güzel oldu. Körfez olarak artık bizim de Sekaparkımız var" dedi.

Toplam 25 bin metrekare alanda

25 bin metrekare alanda inşa edilen Hereke sahil parkının 13 bin metrekaresi yeşil alan olarak değerlendirildi. 75 araç kapasiteli otoparkı bulunan parkta 670 metre sahil bandı yürüyüş yolu vatandaşın hizmetine sunuldu. Hereke sahil parkında ayrıca 650 metre bisiklet yolu, 9 adet balık tutma yeri, 1 adet ahşap oyun grubu, 1 adet engelsiz ahşap oyun grubu, 1 adet fitness takımı, 1 takım crosfit egzersiz alanı, 1 adat amfi, gün batımı seyir terası, 300 metre tıbbi ve aromatik bitki alanı, 23 bin 276 adet fidan, ağaç, çalı, 114 bank, 12 adet bisiklet park alanı bulunuyor. - KOCAELİ

Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı
Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hereke Sahil Parkı, Zafer Bayramında açıldı - Son Dakika


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