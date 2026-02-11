Herfene Geceleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Herfene Geceleri Yeniden Canlanıyor

Herfene Geceleri Yeniden Canlanıyor
11.02.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi, Herfene Geceleri'ni yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi, asırlık gelenek "Herfene Geceleri"ni yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda konuşan Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi Başkanı Özcan Keskin, 2025 yılında başlattıkları çalışmalar doğrultusunda Sivas'ın özgün kültürel değerlerini yaşatma hedefinde olduklarını ifade etti.

Herfene geleneğini yaşatmak ve yeniden gündeme taşımak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Keskin, "Sıra gecelerinin yerine, özümüz olan herfene kültürünü canlandırmayı kendimize misyon edindik. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ise kentin kültürel değerlerinin ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yaparak, "Kentimiz için özümüzü temsil eden etkinlikler ve tanıtımlar büyük önem taşıyor. Herfeneyi tekrar gündeme taşımanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Önemli olan, kazananın Sivas olması ve şehrimize değer katılması." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da herfene geleneğinin Sivas'ın saz ve söz kültürüyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Sivas'ın aşıklar diyarı olarak bilindiğini aktaran Erdoğan, "Kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından herfene geleneği çok değerli. Bunu etkin bir şekilde sunabilmek ve dışarıdan gelen ziyaretçilere tanıtmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mesut Dursun ve dernek yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sivas, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Herfene Geceleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:50:06. #7.11#
SON DAKİKA: Herfene Geceleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.