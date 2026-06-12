Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi\'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde

Sebiha Karakaş:

ya bu miroslava gerçekten ne kadar güzel bi sunucu ya her zaman dikkat çekiyo ama bu sefer ülkesine destek vermesi çok hoş olmuş tabii meksika kazandığı için daha da hoş gözüküyo açılış maçında böyle bi performans göstermek gerçekten iyi başlangıç