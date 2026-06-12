Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde - Son Dakika
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Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde

Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi\'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde
12.06.2026 08:55
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Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından TNT Sports sunucusu Miroslava Montemayor'un ülkesine destek verdiği paylaşım ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı. Kırmızı kartların da çıktığı mücadeleyi Meksika 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde

MİROSLAVA MONTEMAYOR YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan TNT Sports Meksika sunucusu Miroslava Montemayor, Dünya Kupası'nın açılış gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ülkesi Meksika'ya destek veren Montemayor, karşılaşma öncesinde paylaştığı fotoğrafla ilgi gördü.

Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde

BU KEZ GÜNDEMİN NEDENİ ÜLKESİNE DESTEĞİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki performansı ve ekran önü duruşuyla sık sık konuşulan Montemayor, bu kez ülkesine verdiği destekle öne çıktı. Meksikalı sunucunun paylaşımı, Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günde futbolseverlerin dikkatini çekti.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Herkes onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez ülkesi için gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Derun Serdar Derun:
    bu miroslava montemayor kimmiş ne hale geldik artık böyle şeylerle meşgul oluyoz! çocuklar gençler futbola değil böyle şeylere bakıyo ayıp yahu! ülkeniz için çalışmak iyi tabi ama öyle karşı konulur mu be 0 0 Yanıtla
  • Birgül Atalar Birgül Atalar:
    kendi ülkem için de bi sunucu böyle destekleyip coşkulu olsa ya ne olurdu da neyse miroslava her zaman profesyonel fakat bu sefer duygularını da göstermesi sevindirdi 0 0 Yanıtla
  • Sebiha Karakaş Sebiha Karakaş:
    ya bu miroslava gerçekten ne kadar güzel bi sunucu ya her zaman dikkat çekiyo ama bu sefer ülkesine destek vermesi çok hoş olmuş tabii meksika kazandığı için daha da hoş gözüküyo açılış maçında böyle bi performans göstermek gerçekten iyi başlangıç 0 0 Yanıtla
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