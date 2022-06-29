Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak? - Son Dakika
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Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

29.06.2022 19:53
Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

Togg, seri üretim öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Birçok kişi ise satışa çıkacak Togg modelinin kaç para olacağını merakla bekliyor.

Yerli otomobil için artık son adımların atıldığı bir döneme girdik. Şu anda Gemlik tesisinde 208 robot ile parçalı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren de üretim denemeleri başlayacak. Araç ise Avrupa'da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Fakat herkesin aklında aynı soru var. Togg kaç para olacak?

Togg C-SUV kaç para olacak ve ne zaman çıkacak?

Togg fabrikasında boya ve gövde tesislerinin yüzde 99, montaj hattının ise yüzde 98 oranında tamamlandığı açıklandı. Ayrıca robotların kullanım senaryoları üzerinde de farklı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki aydan itibaren de deneme üretimleri yapılacak. Yani seri üretimin kıyısına kadar gelindi.

Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

Bu nedenle şirketin geçtiğimiz CES 2022 etkinliğinde paylaştığı 1 yıllık planlar gecikme olmadan devam ediyor. Dolayısıyla bu yıl sonu seri üretime başlanacağını ve 2023'ün Mart ayına kadar (ilk çeyrek içerisinde) C-SUV modelinin satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Peki Togg, kaç para olacak?

Togg'un yerlilik oranı belli oldu!

Geçtiğimiz dönemde başta şirketin CEO'su Gürcan Karakaş olmak üzere Togg yetkililerinin yaptığı paylaşımlara göre, fiyat tarafında elektrikli rakiplerinin çok daha altında olacak. Hatta C-SUV sınıfındaki içten yanmalı modellerle bile rekabet edebilecek.

Fakat yapılan tahminlerin yalnızca bugün için geçerli olacağını unutmamak gerekiyor. Örneğin, geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giren MG'nin tamamen elektrikli ZS EV modeli, 400 bin TL'lik fiyatı ve özellikleri ile Togg'a rakip gösteriliyordu. Fakat yalnızca 1 yıl içerisinde bu aracın fiyatı 1 milyon TL seviyesine kadar yükseldi.

Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

Dolayısıyla 9 ay sonra piyasaya sürülecek olan Togg için değil, bugünün koşullarında kaç para olurdu sorusuna yönelik bir tahmin yapıyoruz. Temel konuları aktardıysak şimdi geçelim fiyat tahminimize ve rakiplerin fiyatlarına.

İçten yanmalı benzinli ve dizel motorlu C-SUV otomobillere baktığımızda fiyatların 600 bin TL seviyesinden başlayıp 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıktığını görüyoruz. Elektriklli C-SUV'lar ise hibritleri de dahil edecek olursak, 1 milyon TL seviyesinden başlayarak 2 milyon TL'ye kadar gidiyor.

Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

Örneğin Mercedes GLB fiyatı 1.3 milyon TL'den başlarken GLC'ler 1.9 milyon TL'den başlıyor ve 2.3 milyon TL'ye kadar gidiyor. Fakat asıl rakipleri bu modeller değil. Zira şirketin elektrikli C-SUV otomobillerine baktığımızda karşımıza EQB ve EQA çıkıyor. Her iki aracın da başlangıç fiyatı 1.7 milyon TL civarında.

Bu noktada piyasadaki elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarını ve devlet tarafından Togg'a yapılacak desteği göz önünde bulundurursak, koşulların bugün ile aynı kalması durumunda önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ilk modelin fiyatının 1.1 milyon TL'nin üzerinde olmasını bekliyoruz.

Togg, 2030'a kadar 5 model üretecek!

ModelAraç tipiTanıtım tarihiBeklenen çıkış tarihiMotoruTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekteElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadarElektrikli

Gemlik tesislerini gezdiğimiz videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Togg'un satışa çıkmaya en yakın halini incelediğimiz videoyu izlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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