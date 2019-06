Hilton 2119 Otel Raporu : 100 sonranın konaklama sektörü

– Hilton EMEA Başkanı Simon Vincent, Hilton'un 100'üncü yıldönümünde yayınladığı 2119 Otel Raporu'nun "teknoloji merkezli bir dünyada artan insan etkileşiminin önemini vurguladığını" söyledi.Hilton'un söz konusu raporu, gelecek 100 yılda seyahat ve konaklama sektörünün eğilimlerine dikkat çekerken, sürdürülebilirlik, yenilik, tasarım, insan ilişkileri ve beslenme alanlarından uzman görüş ile desteklenen raporda yer alan bulgular, teknolojideki gelişmenin ve iklim değişikliğinin gelecekte otelcilik sektörünü nasıl etkileyeceğini ortaya koyuyor.Söz konusu raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle;"- Teknoloji misafirlerin tüm anlık gereksinimlerine cevap vermek üzere her mekanın dönüşmesine olacak sağlayacak. Lobi her konuğa mükemmel ve kişisel bir ağırlama sunmak amacıyla sakin bir spa'dan hareketli bir bara kadar herhangi bir mekana dönüşebilecek."- Deri altına yerleştirilecek mikro çiplerle ısıdan aydınlatmaya, eğlenceden ve diğer her türlü ayrıntıya kadar çevremizdeki her düzeneği istediğimiz anda istediğimiz yerde kablosuz şekilde kontrol etmemizi sağlayacak."- Diyetlerimiz daha fazla bitki bazlı yemek tarifleri ve bazı şaşırtıcı protein kaynaklarını içerecek: Beetle Bolognese (böcekli bolonez), Plankton Pies (plankton turtası) ve Seaweed Green Velvet Cake (deniz yosunu keki) menünün belli başlı öğelerini oluşturacak."- 3D-yazıcıdan çıkan akşam yemekleri ve oda servisi benzersiz bir kişiselleştirilmiş deneyim sunacak."- Her konuk için şeflere biyometrik veriler sağlanacak, tercihlere ve beslenme gereksinimlerine göre yemekler otomatik olarak hazırlanacak."- Havuzda sanal bir deniz kaplumbağası ile birlikte yüzün veya Everest Dağının dijital yamacına tırmanmayı deneyin: Yapacağınız bu rutin egzersiz size özgü olacak."- Ayrıca, antrenmanlardan elde edilen enerji otelin beslenmesinde kullanılacak ve dolaşım sistemine hiçbir etkisi olmayacak. Hatta konuklar ulaşılan antrenman hedeflerine bağlı olarak ödüller kazanacaklar."- İzlenebilir antrenmanlar ve hologramlı kişisel antrenörlerinizle spora kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Teknolojisiz zamanlar arayışı içinde olduğumuz için çevrim dışı olmak yeni bir lüks olacak."- Gelecek yüzyılda sadece özünde sorumluluk sahibi olan sektörler hayatta kalacak."- Sürdürülebilirlik, okyanustan toplanan plastiklerle inşa edilmiş otellerden, her tür hava koşuluna dayanıklı kubbelere pek çok farklı uygulamayla otelcilikteki tasarım anlayışını değiştirecek."- Oteller topluluklar için birer 'ortak akıl alanı' olarak konumlanacak; yerel kaynakları yöneten, topluma yönelik böcek çiftlikleri ve suda bitki yetiştirilen dikey bahçeler gibi alanlara katkıda bulunan bir belediye binası gibi hareket edecekler."- Yapay zekanın hakim olduğu bir dünyada insan teması ve kişisel dokunuş her hiç olmadığı kadar kritik bir öneme sahip olacak."- Teknoloji, otel görevlilerinin konukların birbirleriyle temas kurması ve unutulmaz anlar yaşamalarına odaklanabilecekleri gerekli ve önemli olan zamanı yaratacak."Raporla ilgili yaptığı açıklamada Hilton EMEA Başkanı Vincent şunları söyledi:"Hilton 1919 yılındaki kuruluşundan itibaren havalandırma ve odalarda televizyon gibi endüstrideki ilkleri devreye sokarak dünya konaklama sektörüne öncülük yaptı. Geçen yıl çevrede yarattığı etkiyi azaltmak amacıyla bilimsel esaslı hedefleri oluşturan ilk konaklama şirketi oldu. İkinci yüzyılımıza da yenilik taahhüdümüzü, çalışanlarımızın gücünü ve teknolojiyi konukların taleplerine cevap vermeye yönlendirerek giriyoruz. Araştırmamız konaklama sektörü için heyecanlandırıcı bir gelecek çiziyor, teknoloji merkezli bir dünyada artan insan etkileşiminin önemini vurguluyor."Fütürolog Gerd Leonhard da rapor bulgularını şöyle değerlendirdi:"2119 yılında biz hala benzersiz deneyimleri arıyor olacağız ama bunlar her zamankinden daha kişiselleşmiş olacak. Teknoloji hayatlarımızı şekillendirdikçe başkalarıyla çevrim dışı bağlantılı olma anlarını daha çok arayacağız. Buna konaklamalardan ihtiyacımız olanları elde etmemize yardımcı olacak otel çalışanları da dahil. Önümüzdeki 100 yıl içinde otellerin dostluk kurmak, iş birliği yapmak ve bağlantı kurmak için fırsatlar yaratmaları gerekecek. Bu da her konuğa bireysel olarak önemli olan zamanlar kazandıracak." (Fotoğraflı)

