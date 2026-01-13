Kahramanmaraş'ta "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık suçlusuna yakalama - Son Dakika
